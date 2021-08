Dit moet je weten over PSV en de Champions League-miljoenen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Berry van Aerle over cruciale wedstrijd van PSV tegen Benfica

De eer, de glorie en zeker ook vele miljoenen euro’s staan er vanavond op het spel voor PSV. In het Philipsstadion moet ten koste van Benfica de groepsfase van de Champions League worden behaald. PSV moet een 2-1 nederlaag goedmaken. Clubwatcher Job Willemse beantwoordt drie cruciale vragen.

Voor het laatst speelde PSV Champions League in het seizoen 2018-2019. Na winst in de play-offs tegen Bate Borisov kwam de Eindhovense formatie in een groep met Barcelona, Tottenham Hotspur en Internationale.

Waarom plaatst PSV zich vanavond voor de groepsfase van de Champions League?

"PSV heeft hoe dan ook vertrouwen geput uit de wedstrijd in Lissabon. De ploeg van Schmidt was het grootste gedeelte van de wedstrijd de betere ploeg en had zeker recht op meer dan de uiteindelijke 2-1 nederlaag.

PSV heeft laten zien in goede vorm te verkeren, zeker vleugelspelers Cody Gakpo en Noni Madueke zijn de laatste tijd in topvorm en kunnen het verschil maken voor de Eindhovenaren. Daarbij is PSV ook fris, aangezien meerdere basisspelers in de twee competitiewedstrijden de nodige rust hebben kunnen pakken. Ook routinier Mario Götze kan het verschil gaan maken voor PSV. De Duitser weet als geen ander wat er op dit niveau gevraagd wordt en kan de jonge spelers van PSV bij de hand nemen."

Waarin schuilt het grote gevaar bij Benfica?

"Benfica heeft laten zien dat het niet veel (grote) kansen nodig heeft om effectief te zijn. In de eerste helft in Lissabon kreeg de thuisploeg twee kansjes, maar het stond wel direct 2-0.

Daarbij komt dat Benfica nu in de situatie zit, waarbij ze het wel lekker vinden dat PSV de bal heeft. Portugese ploegen kunnen als geen ander goed achterover leunen en op de counter toeslaan. Daar ligt het gevaar voor PSV. Ze zullen meer aan de bal zijn, opnieuw het gevoel hebben dat ze beter zijn, maar de ploeg van Schmidt moet uiterst alert zijn op de uitbraken van Benfica. Te veel enthousiasme en te veel drang naar voren biedt Benfica alleen maar kansen en dat kan PSV de Champions League gaan kosten."

Wat staat er financieel op het spel?

"Grofweg staat er 35 miljoen euro op het spel voor PSV. Dat bedrag bestaat uit de startpremie voor de Champions League, de coëfficiënten-bonus en opbrengsten van bijvoorbeeld ticketverkoop.

Toch is het voor PSV niet ‘de wedstrijd van 35 miljoen’, want de Eindhovenaren zijn al geplaatst voor de Europa League en zijn daarbij ook al verzekerd van grofweg zo’n 10 tot 15 miljoen euro.

Natuurlijk kan het financiële plaatje alleen maar rooskleuriger worden als PSV zich vanavond wel plaatst voor de Champions League. Een overwinning in de groepsfase levert 2,8 miljoen euro op, en als je nog verder komt in het miljoenenspektakel rinkelt de kassa alleen nog maar meer in Eindhoven."

Dit moet je nog even weten.

Nieuw dit seizoen in het Europese voetbal is dat uitdoelpunten niet meer dubbel tellen. Dat betekent dat PSV, na de 2-1 nederlaag van vorige week tegen Benfica, bij elke overwinning met één doelpunt verschil (bijvoorbeeld 1-0, 2-1, 3-2 of 4-3) moet verlengen met uiteindelijk eventueel penalty’s.

Is de marge twee doelpunten of meer dan schakelt PSV de Portugezen uit. Een gelijkspel of een nederlaag betekent dat PSV in de minder aantrekkelijke Europa League moet gaan spelen.

Supporters van PSV onthalen dinsdagavond rond halfacht de spelersbus met vuurwerk en fakkels. Dit is via een livestream op onze app, site en Facebook te volgen. De wedstrijd kun je volgen in onze liveblog.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.