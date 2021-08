Onrust door plannen voor grote mestverwerker op bedrijventerrein in Tilburg

Zo moet de grote mestverwerker bij Tilburg er uit gaan zien. vergroot

Dat multinational VTTI eind dit jaar wil beginnen met de bouw van een mestvergister op De Spinder zorgt voor onrust. Tilburgers voelen zich overvallen en hebben niet de indruk dat ze betrokken zijn bij het plan. De principiële tegenstanders van mestverwerking zoeken in de papieren naar mogelijkheden om de vergunning aan te vechten.

"Het kan niet zo zijn dat vergunningen worden afgegeven voor een mogelijk overlastgevend bedrijf zonder de gemeenteraad, omwonenden en milieuorganisaties daarover te informeren", schrijft PvdA-raadslid Bea Mieris in schriftelijke vragen aan het Tilburgse college. Het is duidelijk dat zij nog bezig is op een rijtje te krijgen wat er nu precies aan de hand is.

Hetzelfde geldt voor de Partij van de Dieren in het provinciebestuur die een reeks vragen heeft gesteld. Voor de politici is de komst van de mestverwerker een verrassing.

Dat geldt ook voor de Wijkraad Noord: "De gemeente heeft toch de morele plicht om de bewoners bij zulke ontwikkelingen te betrekken." zegt Harrie Meeuwesen, voorzitter van de wijkraad. "Ze plompen gewoon die fabriek hier. Zo gaat de overheid met de bewoners om."

Plannen zijn niet nieuw

Opvallend genoeg zijn de plannen voor de mestvergistingsinstallatie niet van vandaag of gisteren. Journalisten besteedden jaren geleden al aandacht aan de plannen. De provincie, die de vergunningen afgeeft, is al jaren met de initiatiefnemers in gesprek. De eerste contacten gaan terug tot voor 2012.

De laatste vergunning dateert van 2018 en die is volgens de provincie inmiddels definitief. "Het bouwen en in gebruik nemen van de vergister volgens deze vergunning is toegestaan", aldus de provincie.

VTTI gaat in Tilburg een installatie bouwen waar 325.000 ton afval wordt vergist. Het grootste deel daarvan is mest. Bij dat vergisten komt biogas vrij dat VTTI gaat gebruiken om mest te drogen tot korrels die het bedrijf kan verkopen. Een deel van het biogas wordt opgewaardeerd tot groen gas dat naar het aardgasnet gaat.

Veel weerstand

Mestvergisters kunnen in Nederland op veel weerstand rekenen. Aan de ene kant heeft dat te maken met angst voor stank en vrachtverkeer bij omwonenden. Maar het verzet is vaak ook principiëler van aard. Milieuorganisaties zoals de Brabantse Milieu Federatie vinden dat het mestoverschot aangepakt moet worden door de veestapel te verkleinen.

Ze staan daarmee recht tegenover de provincie die vindt dat er voldoende mestverwerkers moeten zijn om het Brabantse mestoverschot te verwerken. Het rijk verstrekt subsidies van tientallen miljoenen omdat het biogas als een goede vervanger van aardgas wordt gezien.

Drie keer zo veel

Een deskundige van het Brabants Burgerplatform heeft de provinciale vergunning voor de mestverwerker bestudeerd en zegt dat er een fout in de berekeningen zit. Volgens hem gaat de Tilburgse installatie drie keer zo veel geur uitstoten als in de vergunning staat.

De organisatie van lokale actiegroepen tegen de intensieve veehouderij verwijst daarbij naar twee andere Brabantse mestvergisters waarbij juist de lastige geurberekeningen lange juridische procedures veroorzaakten.

Of het in Tilburg ook zo ver komt, is nu nog onduidelijk. Tot nu toe heeft zich nog niemand gemeld die de vergunning voor VTTI bij de rechter aan wil vechten.

