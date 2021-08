FC Eindhoven hoopt op linkerrijtje, maar de aanvoerder wil alles winnen

Rob Penders coachend langs de zijlijn (Foto: OrangePictures) vergroot

Met Rob Penders als nieuwe hoofdtrainer is FC Eindhoven begonnen aan een traject dat de club weer naar de bovenkant van de eerste divisie moet brengen. Een lastige klus gezien de resultaten van de Eindhovense club in de afgelopen jaren. Maar de eerste stap omhoog moet dit seizoen al wel gezet worden. Ondertussen wil aanvoerder Mawouna Amevor gewoon elke wedstrijd winnen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

In 2016 eindigde FC Eindhoven voor het laatst in het linkerrijtje van de Eerste Divisie. Die prestatie is het eerste streven van trainer Rob Penders. Maar de hoofdcoach geeft aan dat dat mogelijk een paar jaar nodig heeft.

“We willen dit seizoen het eerste stapje vooruit zetten. FC Eindhoven moet weer een club worden die structureel in de bovenste helft van de competitie staat. Dat is een traject van mogelijk een aantal jaar. Maar dit jaar moet de eerste stap gezet worden en dus moeten we het beter doen dan de vijftiende plek van vorig seizoen.”

"De club heeft het lastig"

Voor de spelers ligt het wat anders, vertelt aanvoerder Mawouna Amevor. “Ik wil elke wedstrijd winnen, daarvoor ben ik sportman geworden. We hebben een goede mix van ervaring en talent. Als team verwachten wij van elkaar dat we dit seizoen al goed presteren.”

De huidige spelersgroep mist nog één contractspeler om aan de licentie-eisen van de KNVB te voldoen. Volgens Penders is de club geduldig en is het niet makkelijk om spelers aan te trekken in de huidige markt.

“Elke club heeft het na de coronaperiode wat moeilijker, dat is bij ons niet anders. De club heeft het lastig en geld kun je maar één keer uitgeven. Het is zoeken naar de juiste spelers. Maar die vijftiende speler komt er sowieso, daar zijn geen zorgen over.”

De rust die Penders uitstraalt past bij de rustige club die FC Eindhoven is. De trainer en club hopen dan ook op een fijne samenwerking. De oud-verdediger van NAC maakte in ieder geval indruk op de spelersgroep de eerste weken. Op de videoschermen in het stadion worden wedstrijdmomenten getoond, waarop gelijk getraind kan worden.

"Vernieuwen is altijd goed"

“Dat was wel nieuw voor mij” vertelt Amevor. Zeker bij een club als FC Eindhoven verwacht je dat niet, maar ik ben er erg blij mee. Het is fijn dat de club verder werkt aan de professionalisering. Vernieuwen is altijd goed.”

Met het tonen van de beelden wil Penders zijn visie overbrengen. Hoewel de hoofdcoach een oud-verdediger is, wil hij naast een goede organisatie ook werken aan het spel in balbezit.

“Een wedstrijd domineren zal voor ons heel lastig zijn. Wel moeten we vanuit balbezit de tegenstander met vlagen onder druk kunnen zetten. Het is een stukje lef hebben.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.