Politie vindt gestolen wapens van schietvereniging in huis in Oss

Foto: politie. vergroot

In een huis aan de Klaphekkenstraat in Oss heeft de politie dinsdagmiddag een grote hoeveelheid wapens en munitie aangetroffen. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat een deel van de wapens mogelijk gestolen is bij een schietvereniging.

Dtv Nieuws Geschreven door

Alle wapens zijn door de politie in beslag genomen en er wordt een nader onderzoek ingesteld. Met de rechtmatige eigenaren wordt contact opgenomen.

De bewoner was tijdens de doorzoeking niet thuis omdat hij nog vast zit voor een andere zaak. Voor de wapenvondst wordt hij nog verhoord.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.