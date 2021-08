Marianne Vos wint proloog van de Ronde van Nederland

Marianne vos, winnares proloog Ronde van Nederland vergroot

Marianne Vos heeft de proloog gewonnen van de Simac Ladies Tour, de Ronde van Nederland voor vrouwen. Vos was de snelste in een tijdrit over 2,4 kilometer. Ze reed de afstand in Ede in 3 minuten en 1 seconde. Ze was 4 seconden sneller dan nummer twee Ellen van Dijk.

De 34-jarige wielrenster uit Babyloniënbroek had zich goed voorbereid op deze korte tijdrit en het parcours meerdere keren verkend. "Ik wist wel dat het een lastige proloog was die me zou kunnen liggen, maar dan moet het maar lukken.”

Vos won de ronde van Nederland voor vrouwen vier keer: in 2009, 2010, 2011 en 2012.

De Ladies Tour is een zesdaagse rittenkoers. Woensdag is de eerste etappe, een vlakke rit over 135 kilometer van Zwolle naar Hardenberg. De ronde wordt komend weekend waarschijnlijk beslist in twee heuveletappes, zaterdag in Limburg en zondag rond Arnhem.

