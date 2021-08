Hond uit auto gezet in Tilburg, politie zoekt de eigenaar

Op de Moerenburgseweg in Tilburg is vrijdagavond 20 augustus rond tien uur een hond achtergelaten. Het gaat om een kruising van een Stafford en Cane Corso. Een getuige zag dat de hond vanuit een donkerkleurige (mogelijk een bruine) Renault Megane Station werd gezet.

Volgens de politie is de hond zo'n zes jaar oud en is vermoedelijk gebruikt als fokhond. Van de auto is nog geen kenteken bekend.

De politie wil via een oproep achter de gegevens van de eigenaar van de hond komen. Mogelijk zijn er mensen die de hond herkennen in combinatie met de auto of heeft iemand gezien wie de hond heeft achtergelaten. Ook het kenteken of een deel ervan is welkom, zo laat de politie weten.