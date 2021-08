PSV ziet Champions League-droom in rook opgaan na gelijkspel tegen Benfica

PSV-spits Eran Zahavi kreeg dé kans van de wedstrijd (foto: ANP). vergroot

PSV is er niet in geslaagd om de groepsfase van de Champions League te bereiken. De Eindhovenaren kwamen in eigen huis niet verder dan 0-0, ondanks dat PSV ruim een uur met een man meer speelde. Voor de ploeg van Roger Schmidt wacht dit seizoen dus opnieuw de Europa League.

PSV was grote delen in Lissabon Benfica de baas, maar in Eindhoven was het spelbeeld dinsdagavond het eerste halfuur evenwichtig. PSV had weliswaar iets meer de bal, maar echte kansen werden door beide teams niet gecreëerd. Philipp Max probeerde het twee keer met een afstandsschot en Benfica-aanvaller Rafa Silva werd gevaarlijk na een hachelijke situatie in de zestien van PSV, maar dat was het wel.

De 24.000 PSV-fans in het kolkende Philips Stadion lieten geen moment in die beginfase onbenut om hun ploeg naar voren te stuwen. Het was voelbaar en duidelijk te zien op het veld: de torenhoge belangen die dinsdagavond op het spel stonden. De bijbehorende druk zorgde ervoor dat beide teams in dat eerste half uur ook niks wilde weggeven, waardoor het flink aftasten was.

Na een minuut of acht leek Benfica wel wat ruimte weg te geven. Cody Gakpo denderde over de linkerflank richting het doel van de Portugezen, maar werd daarin onreglementair gestopt door verdediger Lucas Verissimo, die daarvoor al vroeg een gele kaart kreeg. Die prent deed de Argentijn na 32 minuten de das om. Tijdens een luchtduel op het middenveld met opnieuw Gakpo gebruikte Verissimo teveel zijn arm, waardoor scheidsrechter Slavko Vincic geen genade kende en Verissimo wegstuurde. En dus moest Benfica verder met tien man.

Waar het vóór die rode kaart nog gelijk op ging, zo was dat na het rood voor Verissimo niet meer. PSV drukte Benfica ver naar achteren op eigen helft, kreeg via Noni Madueke nog een dot van een kans op de openingstreffer, maar de ploeg van trainer Roger Schmidt slaagde er voor de rust niet in om die treffer te forceren.

De pauze kwam misschien niet helemaal op een goed moment voor PSV, dat Benfica niet bij de keel kon grijpen. Na de thee moest dat spelbeeld weer snel opgepakt worden door de thuisclub, maar dat lukte pas na een uur spelen. Na een snelle omschakeling werd PSV opeens gevaarlijk via Gakpo die de bal direct voorgaf op Zahavi. De inzet van de spits van PSV knalde echter uiteen op de lat. Dichter bij kwam Schmidts formatie niet.

Benfica, dat met man en macht verdedigde, hield de witte muur achterin potdicht. De Portugezen deden er in de tweede helft alles aan om PSV uit het ritme te houden. Zij hadden natuurlijk genoeg aan die 0-0 stand en voor hen was het overleven in het Philips Stadion. Met elke minuut die verstreek werkte PSV steeds meer toe naar de alles-of-niets-variant.

Schmidt bracht Bruma en Vertessen als extra troeven. Laatstgenoemde kreeg na 85 minuten een grote kans op de benodigde 1-0, maar de Belg stuitte op doelman Vlachodimos. Ook de rebound was voor de Griekse goalie van Benfica. Ook in ruim vijf minuten blessuretijd wist PSV het net vervolgens niet meer te vinden.

