Ad de Bruyn van boscafé In den Bockenreyder overleden: 'Wat een prachtmens'

Ad de Bruyn (65), eigenaar van boscafé In den Bockenreyder in Esbeek, is dinsdag onverwacht overleden. In het dorp en wijde omgeving is dit nieuws hard aangekomen. Veel mensen reageren verslagen: “We zijn met zijn allen een heel lief, markant, kleurrijk en mooi mens verloren.”

Ad de Bruyn was 'In den Bockenreyder'. Als je vanaf de provinciale weg via de onverharde weg bij het boscafé aankwam, zag je Ad meestal wel ergens rondstruinen. Samen met zijn medewerkers wist hij als gastheer, kastelein én ondernemer in de afgelopen jaren zijn horecazaak uit te bouwen van een klein cafeetje tot een uitspanning met een enorm terras en meerdere gebouwen. Met een sfeer die aanvoelt alsof je even teruggaat in de tijd. Met personeel dat altijd even vrolijk de gasten ontvangt. En met Ad, die het iedereen naar zijn zin maakte.

Veel wandelaars, fietsers, crossers en ’s winters schaatsers op De Flaes zullen Ad als de ultieme gastheer missen. Op Facebook reageren duizenden mensen op het bericht van zijn overlijden:

Ineke:

Altijd aanwezig en in voor een praatje. Unne schône mens. Wat een gemis voor iedereen maar vooral voor de familie en medewerkers.

Monique:

Zóveel mooie feestjes, zoveel mooie momenten, zó een geweldige man...

Lex:

Ik zal nog vaak herinneringen ophalen uit de 45 jaar dat ik Ad gekend heb. Uitsluitend leuke, fijne en vaak ook hilarische momenten. En ik besef dat dat voor honderden mensen uit de streek zo zal zijn.

Franca:

Wat zal het anders zijn d'n Bock zonder Ad.... Koester de mooie en fijne herinneringen!

Erica:

Geen beter visitekaartje dan een goeie kastelein en dat was ie.

Tonnie:

Ad zal gemist worden, hij was een geweldige kastelein en gastheer.

Ron:

Ik schrik me rot, wat een prachtmens. Bedankt voor je tomeloze humor en gastheer.

Kristin:

Verslagenheid alom. Niet te vatten... Ad. Ik kende hem 50 jaar, al ben ik er zelf pas 53. Als ik In Den Bockenreyder was geweest en ik had Ad niet gezien dan was mijn dag niet af. Mooie gesprekken gevoerd. Hij gaf steeds goed advies en wist mij te raken met zijn humor.

Niet voor niets werd In den Bockenreyder in 2015 gekozen tot beste café van Nederland. De Brabantse uitstraling is de charme van de Bockenreyder en werd ook geroemd door de jury: "Heel veel Brabantser wordt het niet", was in het juryrapport te lezen.

Ad de Bruyn vertelde toen aan Omroep Brabant wat zijn plekje zo mooi maakt: "De mensen die er komen, de gemoedelijkheid het en dat het er ongedwongen is. Weet je wat het is? Het is voor veel mensen een soort tweede huiskamer, dat is precies wat een café moet zijn."

In den Bockenreyder is deze week gesloten vanwege het overlijden van Ad de Bruyn. Zaterdag gaat de zaak weer open.

