Strijd over mestverwerker is gestreden: Kovemi in Asten mag doorgaan

Weer zorgde Brabantse mest voor een lange reeks rechtszaken(foto ANP). vergroot

Mestverwerker Kovemi in Asten kan gewoon door. Dat blijft uit een uitspraak van de Raad van State woensdagmorgen. Over de provinciale vergunningen voor Kovemi loopt een jarenlange juridische strijd. Volgens de Raad van State is er met de geurcijfers in de laatste vergunning niets mis.

Peter Pim Windhorst Geschreven door

In 2016 gaf de provincie Kovemi een vergunning om per jaar 80.000 ton mest te verwerken. Daarvoor lag dat getal een stuk lager, 6000 ton per jaar.

Mens, Dier en Peel

Vanaf dat moment heeft de stichting Mens, Dier en Peel de vergunningen voor Kovemi aangevochten. Dat leek eind 2018 succesvol toen de Raad van State de vergunning voor Kovemi van tafel veegde.

Volgens de Raad van State kon de provincie in 2018 niet aannemelijk maken dat de stank van het bedrijf binnen de wettelijke normen zou blijven. De stichting Mens, Dier en Peel had in Den Haag onderzoek laten zien dat betwijfelde of de luchtwassers van het bedrijf wel zo effectief waren als op papier was voorgespiegeld.

Nieuwe berekeningen

De provincie heeft de vergunningen voor Kovemi in de loop der jaren een aantal malen aangepast. In juni kwam de provincie met de laatste versie. Die ging vergezeld van geurmetingen en nieuwe berekeningen. Volgens de uitspraak van de Raad van State van woensdag is er geen reden om aan die laatste cijfers te twijfelen. Het laatste beroep van de Stichting Mens, Dier en Peel tegen de vergunning voor Kovemi is daarmee verworpen.

Voorzitter Jan van Hoof van Mens, Dier en Peel neemt op zijn vakantieadres wel de telefoon op maar heeft het vonnis nog niet gelezen. De uitspraak valt hem zwaar. "De overheid heeft voortdurend de regels aangepast en komt daar nu mee weg. Ik vind het schandalig."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.