Rumkoningin Joyce brengt haar eigen merk uit: 'BelcRum is echt lekker'

Joyce Janssens is zo gek op rum dat ze een tijdje terug besloot om haar eigen merk uit te brengen. Deze BelcRum, vernoemd naar de Bredase wijk Belcrum waar ze woont, gaat als een speer. De sterke drank van Joyce staat na drie weken al bij twaalf slijterijen in het schap en bij twintig Bredase horecazaken op de kaart. En het einde is nog niet in zicht.

Nadat ze een paar flessen BelcRum heeft afgegeven, blijft Joyce nog even zitten op het terras van café Catch 22 in de Bredase binnenstad. Ook hier is de rum van Joyce voortaan verkrijgbaar. Ze is zichtbaar trots en als ze over haar eigen BelcRum vertelt, is dat vol passie.

"Mijn rum is niet te vergelijken met de aceton-smaak van Bacardi."

"De eerste 600 flessen heb ik verkocht en de volgende 1200 rollen half september van de band", vertelt ze. "Mijn rum is voor de liefhebber en niet te vergelijken met bijvoorbeeld Bacardi dat in de feestcafés achterover wordt geklapt. Bacardi heeft een aceton-smaak en is voor mij geen rum."

Joyce heeft haar eigen BelcRum dan ook zorgvuldig samengesteld. Een proces van lange tijd oefenen van de smaakpapillen in haar eigen in de tuin gebouwde cocktailbar. "Ik ben al heel wat jaartjes aan het gifmengen", lacht Joyce, zoals zij het cocktailshaken noemt. "Ik mag de titel van rumkoningin van Breda inmiddels best opeisen, denk ik. Voor de meeste cocktails gebruik je rum en daar is ook het idee geboren voor mijn eigen merk."

"En die is echt lekker geworden", vervolgt Janssens, die eigenlijk loopbaanadviseur is. "Sommige rum is puur niet te hachelen en sommige wordt juist verprutst in een mix. Ik denk dat BelcRum voor allebei kan. Bij de eerste slok proef je een fruitige en rauwige smaak, die daarna heel warm en zacht is in de afdronk. Ik heb de ingrediënten dan ook zelf samengesteld."

"Smaak en beleving is momenteel belangrijk voor mensen."

Joyce is verrast door het succes van haar eigen merk rum, maar kan het ook wel verklaren. "Als ik een doosje rum afgooi bij een slijterij, bellen ze allemaal later op voor nog twee of drie dozen. Ik merk dat smaak en beleving momenteel belangrijk zijn voor mensen. En mensen zijn gevoelig voor streekproducten. Dat zie je al een tijdje met alle lokale speciaalbiertjes en nu dus ook bij rum. Maar de grote merken hoeven niet te vrezen hoor, er is genoeg ruimte in het rumlandschap", zo besluit Joyce met een knipoog.

Zondag is de officiële presentatie van BelcRum bij het proeflokaal van Brack in de Bredase wijk Belcrum.

