Man met mes gestoken en beroofd tijdens nepdate: celstraffen geëist

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Twee mannen uit Tilburg (19 en 21) worden ervan verdacht dat ze een man uit Oosterhout lange tijd hebben vastgehouden en zwaar hebben mishandeld. Het slachtoffer maakte via een datingapp een afspraakje met ene ‘Lies’, maar de gehoopte date veranderde in een ware hel. De verdachten lokten hem in de val en haalden duizenden euro’s van zijn rekening. De officier van justitie eiste woensdag voor de rechtbank in Breda 5 jaar cel tegen de 21-jarige man en 4,5 jaar tegen de 19-jarige.

Toen de man uit Oosterhout aankwam op de afgesproken plek werd hij geslagen en geschopt. Er werd een vuurwapen tegen zijn hoofd gezet en er werd een groot vleesmes op zijn keel gezet. De mannen wilden zijn bankpassen en inlogcodes hebben.

Het slachtoffer weigerde. “Als het moet steek ik je lek”, zei een van de verdachten en stak het mes in zijn bovenbeen. Toen ze daarna dreigden zijn tenen af te snijden, gaf het slachtoffer zijn pinpassen toch af. De daders konden geen groot bedrag pinnen en dus namen ze de man in zijn eigen auto mee. Urenlang reden ze rond terwijl ze met de telefoon van het slachtoffer kleding en schoenen bestelden.

“Ik had mijn vader beloofd op tijd terug te zijn."

De 19-jarige verdachte zegt dat hij alleen geld gepind heeft. “Ik kreeg een bericht dat ik moest komen. Ik dacht dat er misschien een ongeluk gebeurd was.” Hij stelt dat twee vrienden hem onder druk zetten om geld te gaan pinnen. Hij deed dat, want: “Ze hebben me eerder bedreigd.”

In Goirle kon hij maar een klein bedrag opnemen. Van de ‘vriend’ moest hij doorrijden, maar naar eigen zeggen stapte hij uit: “Ik had mijn vader beloofd op tijd terug te zijn." Hij ontkent dus dat hij bij de urenlange nachtelijke tocht was.

“Toch vreemd dat uw DNA op het trainingsjack is gevonden"

De 21-jarige man beweert dat hij helemaal niets met de zaak te maken heeft. Toch is op bewakingsbeelden een man te zien met een rode capuchon, die tijdens de ontvoering een grote hoeveelheid sigaretten koopt bij een tankstation. Zo’n zelfde vest is bij de verdachte gevonden. “Van een vriend”, stelt de verdachte. “Toch vreemd dat uw DNA op het trainingsjack is gevonden", reageerde de rechter.

Ook trainingspakken die met de telefoon van het slachtoffer werden besteld, zijn bij hem thuis gevonden. Volgens de officier van justitie was hij juist de meest agressieve dader, die het slachtoffer ook in zijn been stak.

“Als het juiste slachtoffer was gevonden werd een date gepland en hun hele rekening leeggetrokken.”

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de verdachten vaker op deze manier te werk gegaan. Ze deden zich bij verschillende mannen voor als ‘Nina’, ‘Lies’ of ‘Emma’. Daarbij namen ze de tijd om erachter te komen waar hun slachtoffers woonden en of ze goed geld verdienden. “Als het juiste slachtoffer was gevonden werd een afspraakje gepland en hun hele rekening leeggehaald”, legt de officier van justitie uit.

Doordat het slachtoffer urenlang mishandeld en vastgehouden werd, ziet de officier dit niet als een impulsieve daad. Dat er aan het einde van de rooftocht ook nog voor ruim honderd euro aan shoarma en döner werd besteld, toont volgens haar aan dat het hen aan gevoel ontbreekt.

Het aandeel van een derde minderjarige verdachte (17) wordt donderdag in een besloten zitting besproken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.