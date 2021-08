Jonge visarenden zijn uitgevlogen, maar blijven nog wel even rondhangen

De drie jongen zijn al bijna volwassen. vergroot

De drie jonge visarenden die dit jaar uit het ei zijn gekropen in de Biesbosch zijn inmiddels uitgevlogen. Ze zijn nu in de buurt van het nest flink aan het oefenen met jagen en vliegen. Binnenkort wacht een lange reis naar Afrika. Staatsbosbeheer is heel tevreden over het broedseizoen. “Het is een heel mooi jaar geweest.”

Boswachter Harm Blom somt op: “Zes jaar geleden hadden we hier het eerste nest van een visarend. Dit jaar hadden we al vijf nesten, waarvan drie succesvol, met in totaal acht jonge visarenden.

Bij twee paren mislukte het broedseizoen. We weten niet waarom twee paartjes geen eieren hebben gekregen. Dat lag in ieder geval niet aan het weer. Ze hadden wel een nest met eieren, maar na enkele weken is het broeden afgebroken.”

Het paar met drie jongen werd beroemd door de webcam die Staatsbosbeheer en Vogelbescherming via Beleef de Lente op het nest hadden gericht. “Dit heeft unieke beelden opgeleverd en is miljoenen keren bekeken op internet.”

Van alle webcambeelden is een prachtige samenvatting gemaakt:

Wachten op privacy instellingen...

“Dit mannetje was ook het eerste mannetje dat in 2016 in de Biesbosch een nest bouwde”, weet Blom. “We weten niet of het hetzelfde vrouwtje is maar we denken van wel. Ze hebben meestal een vaste partner.”

Op 26 maart arriveerde het mannetje, zoals gebruikelijk, als eerste op het nest. Op de beelden is goed te zien hoe hij de ganzen, die even dachten kans te maken op het nest, hardhandig verjaagt.

Daarna heeft hij in een paar dagen het nest klaar gemaakt en op het moment dat het vrouwtje vijf dagen later uit Afrika arriveert, ontvangt hij haar met een lekker visje en een kant en klaar nest. Ze zijn volgens Blom dolblij elkaar te zien, want in Afrika overwinteren ze apart van elkaar.

Binnen een half uur blijkt wat het doel van de lange reis is: er wordt gepaard. En ook dat wordt door de camera geregistreerd. Als de eieren begin juni uitkomen, begint het schouwspel pas echt. De ouders krijgen het druk en vliegen af en aan om de honger van de jongen te stillen.

Blom en zijn collega’s hebben genoten van de beelden. “In onze kantine hangt ook een scherm. En als we daar zitten, dan zijn we natuurlijk snel afgeleid.”

“Het vrouwtje komt als laatste en vertrekt als eerste”

De twee ouders en drie jongen vertrekken binnenkort naar hun winterbestemming. “Het vrouwtje komt als laatste en vertrekt als eerste”, weet Blom. “Het mannetje zorgt nog een paar weken voor de jongen, die nog af en toe op het oude nest zitten. En als laatste gaan de jongen naar Afrika. Allemaal apart van elkaar. Zo spreiden ze het risico. Ze ontdekken elk hun eigen trekroute, waarmee de kans groter is dat er visarenden overleven. Ze kunnen ze niet met z’n allen in dezelfde storm terechtkomen.”

Blom is heel enthousiast over de stand van de visarenden in de Biesbosch. “De visarend komt als broedvogel alleen in dit gebied voor in Nederland. In 2016 voor het eerst en nu vliegen er al tien volwassenen en acht jongen rond. Samen met visarenden die op doortocht zijn, heb je soms wel twintig tot dertig visarenden tegelijkertijd in de Biesbosch.”

Volgend jaar verwacht Blom veel visarenden terug in de Biesbosch. “En misschien voor het eerst ook elders in Nederland, want het kan goed zijn dat jongen een andere visarend tegenkomen en naar een ander gebied verhuizen.” ER is in de Biesbosch nog ruimte voor meer broedparen en waarschijnlijk zal dat aantal nog toenemen.

Over de webcam is Harm Blom erg enthousiast. “Wij zijn erg trots dat de visarend in de BIesbosch geschikt broedgebied heeft gevonden. En nu zien we dat ook nog eens prachtig in beeld. Dit geeft veel passie en energie. Het is een heel mooi jaar geweest.”

vergroot

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.