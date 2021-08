Stilstaand bloemencorso in Zundert gaat definitief door

Zundert krijgt op zondag 5 en maandag 6 september een stilstaand bloemencorso. Dat hebben de corso-organisatie en de gemeente besloten na een positief advies van de politie en veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De praalwagens worden tentoongesteld op het CLTV-terrein. Het publiek kan daar langs de tentoongestelde wagens lopen.

Bezoekers moeten vooraf een kaartje kopen en een tijdvak van 15 minuten reserveren. Ze kunnen door drie ingangen aan het Oranjeplein, Beekzicht en de Molenstraat naar binnen. Daarna hebben ze twee uur de tijd om via looproutes van de corsowagens te genieten. De anderhalve meter geldt op het hele terrein, maar bezoekers hebben geen vaccinatie- of testbewijs nodig. Het terrein is op zondag open van 13.00 uur tot 21.00 uur en op maandag van 9.00 tot 21.00 uur.

Onvrede groeide

De afgelopen dagen groeide in het corsodorp de onvrede over het uitblijven van een besluit. Over de vergunningsaanvraag zou de gemeente namelijk afgelopen vrijdag al een besluit hebben genomen, maar dat besluit werd over het weekend heen getild. Het gemor in het dorp nam flink toe en her en der waren er geluiden te horen, dat de gemeente misschien wel zou aansturen op het niet doorgaan van het corso in welke vorm dan ook.