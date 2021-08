Veiligheidsregio: stilstaand bloemencorso Zundert mag doorgaan

Buurtschap de Tiggelaar met de wisselbeker (foto: Kevin Cordewener) vergroot

Het bloemencorso van Zundert mag op zondag 5 en maandag 6 september onder strikte voorwaarden doorgaan. Er komt geen rijdend bloemencorso, maar de praalwagens mogen op het veilingterrein van het corsodorp worden neergezet. Het publiek kan daar langs de tentoongestelde wagens lopen. Dat blijkt uit een advies van politie en veiligheidsregio aan de gemeente.

Rob Bartol Geschreven door

Politie en de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben de gemeente Zundert positief geadviseerd om het corso op deze manier door te laten doorgaan. De gemeente bevestigt het positieve advies. "Het bestuur van de Stichting Bloemcorso is hierover geïnformeerd”, bevestigt Didier van Aert van de gemeente Zundert.

“We zijn hier heel blij mee”, reageert Lennart Schrauwen van het bloemencorso. “Wij vinden dit geweldig, maar op details kan ik nu nog niet ingaan, daar is het nog te vroeg voor. We hopen later deze week met een persbericht te komen.”

Tijdvakken en looproutes

De aanvraag voor de vergunning wordt uiterlijk komende vrijdag ter ondertekening aangeboden aan de burgemeester, meldt de gemeente Zundert verder. “De vergunning is nog altijd in behandeling, de laatste puntjes worden op de ‘i’ gezet”, vertelt woordvoeder Van Aert.

In eerdere gesprekken heeft Lennart Schouwen al laten weten hoe het bloemencorso ‘die waarschijnlijk bedoelde puntjes op de ‘i’ wil gaan aanpakken. “Om de wagens te kunnen bekijken moeten corsoliefhebbers op zondag of maandag een tijdvak reserveren. Er is een looproute op het tentoonstellingsterrein én alle bezoekers dienen 1,5 meter afstand te houden. Corsoliefhebbers mogen dan twee uur het terrein op.”

Onvrede groeide

De afgelopen dagen groeide in het corsodorp de onvrede over het uitblijven van een besluit. Over de vergunningsaanvraag zou de gemeente namelijk afgelopen vrijdag al een besluit hebben genomen, maar dat besluit werd over het weekend heen getild. Het gemor in het dorp nam flink toe en her en der waren er geluiden te horen, dat de gemeente misschien wel zou aansturen op het niet doorgaan van het corso in welke vorm dan ook.

“Het is juist in tegendeel: we hebben allemaal dezelfde wens: het corso binnen de coronaregels door laten gaan. En daar kijken we dan ieder vanuit onze eigen rol naar”, reageerde Nienke van Est van de gemeente Zundert afgelopen zaterdag op het gemopper. “Wij doen dat door met de stichting in overleg te blijven over hoe zij binnen de coronaregels een corso kunnen organiseren. We kijken hier samen met de hulpdiensten en de stichting naar.”

'Gezond verstand'

Hoe wil de gemeente voorkomen dat het toch te massaal wordt? “Wij doen een beroep op iedereen, ook mogelijke bezoekers van buitenaf, om gezond verstand te gebruiken en grootschalige samenkomsten te voorkomen”, zegt woordvoerder Didier van Aert. “We zijn in gesprek met horecaondernemers en buurtschappen om alles op een veilige en verantwoorde manier te regelen. Verder is er ook aandacht voor toezicht.”

