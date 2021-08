120 arbeidsmigranten wonen tegen de regels in gesloten Amrath-hotel Breda

Bij een controle van het gesloten Amrath-hotel aan de Heerbaan in Breda bleek dat daar 120 mensen woonden. Het hotel werd dinsdag gecontroleerd door politie in Breda. Het biedt ruimte voor 140 arbeidsmigranten, voornamelijk uit Oost-Europa, terwijl er alleen kleine aantallen mensen tijdelijk mogen verblijven.

Onveilige situaties Tijdens de controle van de 70 kamers in het hotel waren er ongeveer 120 mensen. Zij werden gecontroleerd en geïdentificeerd. De meesten woonden al langer dan vier maanden in het hotel. Ook de brandweer stelde verschillende onveilige situaties vast, zoals brandalarmen en nooddeuren die niet in orde waren.

Eerder dit jaar is vergunning aangevraagd voor het vestigen van arbeidsmigranten in het hotelgebouw. De gemeente heeft die aanvraag afgewezen, maar heeft later wel toestemming gegeven voor het tijdelijk huisvesten van kleine aantallen migranten. Inmiddels blijken meer dan 140 bedden in het hotel te worden verhuurd.