PSV breekt contract met Noni Madueke open: verlengd tot half 2025

PSV heeft het contract van Noni Madueke opengebroken en verlengd tot medio 2025. De 19-jarige buitenspeler tekende woensdagmiddag in het Philips Stadion een nieuwe verbintenis met de Eindhovense club. Dat meldt PSV op de website

Volgens PSV is het nieuwe contract een beloning voor de stormachtige ontwikkeling die Madueke momenteel doormaakt. "De rechtsbuiten toonde vorig seizoen al zijn kwaliteiten en effectiviteit aan het PSV-publiek en heeft dit in het huidige seizoen doorgetrokken", zegt de club op de site. Madueke was in de eerste wedstrijden van het seizoen een van de smaakmakers bij PSV.