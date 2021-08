Mannen ernstig mishandeld op Wilhelminaplein in Eindhoven

Het Wilhelminaplein bij Proeflokaal De Gaper (foto: Google Streetview). vergroot

De politie is op zoek naar getuigen van ernstige mishandelingen bij de fietsenstalling bij Proeflokaal De Gaper op het Wilhelminaplein in Eindhoven. Dat gebeurde afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag.

Drie mannen werden rond halfeen uit het niets aangevallen door meerdere mensen. Zij raakten daarbij zwaargewond.

