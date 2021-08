Geboortegolf in Brabant: hier zie je hoe vruchtbaar jouw gemeente is

Vooral in Oisterwijk kwamen er veel baby's bij (foto: Pexels). vergroot

In de eerste helft van 2021 zijn er veel meer baby’s geboren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in Oisterwijk is er sprake van een geboortegolf. Benieuwd hoe het in jouw gemeente zit? Dat kun je hier zien.

Rebecca Dijkstra Geschreven door

In de eerste zes maanden van dit jaar werden in heel Nederland meer dan 86.000 baby’s geboren, tegenover 82.000 in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is een stijging van meer dan vijf procent en het hoogste aantal geboortes in zes maanden in zeker zes jaar tijd.

Veel luiers

Vooral in Oisterwijk waren veel mensen begin 2021 druk met luiers verschonen. Daar werden in de eerste helft van dit jaar maar liefst 177 baby's geboren, tegenover 105 in dezelfde periode in 2020. Een stijging van meer dan 68 procent.

Van de grote steden, kreeg Tilburg er de meeste inwoners bij. Daar werden 1125 kinderen geboren. Een jaar eerder waren dat er nog 992.

Niet overal werden meer kinderen geboren. In Baarle-Nassau bijvoorbeeld kwamen er twintig nieuwe inwonertjes bij, terwijl dat er in de eerste helft van 2019 nog dertig waren. Zo’n daling geldt bijvoorbeeld ook voor Goirle. Benieuwd hoe het in jouw gemeente zit? Dat zie je via onderstaande grafieken van LocalFocus.

