Steeds meer coronabesmettingen onder Brabanders die terugkomen van vakantie

Nu veel Brabanders terugkeren van zomervakantie, zien de GGD’s in onze provincie een steeds hoger percentage van coronabesmettingen onder mensen die recent in het buitenland zijn geweest. De GGD West-Brabant meldt dat ongeveer een kwart (24,8 procent) van de besmette Brabanders voordat ze ziek werden in het buitenland zijn geweest.

“Op campings in onze regio zien we wel wat besmettingen en ook dat die vanuit andere gebieden in Nederland komen en dus te linken zouden kunnen zijn aan binnenlandse vakantievierders, maar we zien in West-Brabant geen grote uitbraken of zorgwekkende clusters wat dit aangaat”, zegt Christ-Jan van Dongen van GGD West-Brabant.

De GGD Hart voor Brabant tekent wel dat zieke Brabanders ‘niet dat per definitie in het buitenland een besmetting hebben opgelopen’. “Dat kan ook na terugkomst in Nederland zijn gebeurd." GGD Hart voor Brabant heeft geen gegevens over mensen die recent in Nederland op vakantie zijn geweest.

Testen zonder afspraak

Deze GGD voor Midden- en Noordoost-Brabant meldt verder dat studenten zich makkelijk kunnen laten testen op corona. Dat kan zonder afspraak op deze plekken:

De testlocatie aan de Ringbaan West in Tilburg (tot en met maandag 6 september tussen 10.00 en 15.00 uur).

De Brabanthallen in Den Bosch (van vrijdag 27 augustus tot en met zondag 5 september tussen 10.00 en 15.00 uur).

