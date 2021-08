Gewonde bij steekpartij in Eindhovense supermarkt, verdachte opgepakt

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision.

Bij een steekpartij in de Albert Heijn aan het Franz Leharplein in Eindhoven is woensdagavond rond halftien een man lichtgewond geraakt.

De verdachte ging er vandoor, maar werd niet veel later door de politie aangehouden. De politie meldt dat twee elkaar kennen.

Het slachtoffer werd ter plekke behandeld. De aanleiding voor het steekincident is niet bekend.

