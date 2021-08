Man na ruzie in Albert Heijn in zijn rug gestoken

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/5 Gewonde bij steekpartij in Eindhovense supermarkt

In de Albert Heijn op het Franz Leharplein in Eindhoven is woensdagavond rond halftien een man in zijn rug gestoken. Bij de kassa zouden mannen ruzie hebben gekregen. Deze liep uit de hand.

Het slachtoffer raakte lichtgewond., Hij is ter plekke behandeld.

Meerdere verdachten

De politie heeft woensdagavond twee verdachten aangehouden. Een daarvan bleek niets met de zaak te maken te hebben en is direct weer vrijgelaten.

De andere man die werd aangehouden is een 42-jarige Eindhovenaar. Hij werd in een appartement tegenover de supermarkt opgepakt en zit nog vast.

Ook wapen wordt gezocht

De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte. De identiteit van diegene is bekend bij de politie.

Ook wordt nog gezocht naar het wapen waarmee het slachtoffer werd neergestoken.

