Politie vindt zes grote messen in auto in Roosendaal

In een auto in Roosendaal heeft de politie woensdagavond zes grote messen, zogeheten machetes, gevonden. Een 34-jarige man uit Roosendaal is aangehouden.

In het Vrouwenhofpark in Roosendaal zag iemand woensdagavond dat een man messen uit zijn auto haalde en deze aan een andere man liet zien. Daarop belde diegene de politie.

Eenmaal in het park zagen de agenten een groepje mensen staan. De agenten gingen in gesprek met de Roosendaler en vroegen of ze in zijn auto mochten kijken. De man weigerde, waarop de agenten hem aanhielden op verdenking van wapenbezit. Toen kregen ze toch de sleutel van zijn auto.

Zes machetes

In de achterbak van de auto lagen vijf machetes en achter een van de stoelen vonden agenten er ook nog een. De messen zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

De Roosendaler is naar een cellencomplex gebracht en heeft daar een verklaring afgelegd. Na zijn verhoor is hij weer vrijgelaten. De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt.

