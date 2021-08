Agent achtervolgt gevluchte tieners op geleende fiets van twee meisjes

De politie heeft woensdagavond in Roosendaal twee jongens van 16 en een man van 18 jaar aangehouden op verdenking van drugshandel. De twee minderjarige jongens hadden het op een rennen gezet. Omstanders hielpen de politie bij het arresteren van het tweetal. Een vierde jongen kon wel succesvol vluchten en is niet meer gevonden.

Woensdagavond rond tien uur zien surveillerende agenten op de Laan van Brabant een auto rijden met kapot achterlicht. Ze geven de auto een stopteken om ze aan te spreken. Maar als de auto stopt, zet een van de passagiers uit de auto het op een rennen. Een zak die hij in zijn handen heeft, gooit hij snel weg. Daar blijkt later hennep in te zitten.