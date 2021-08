Buldogs vieren International Dog Day met vis: 'Dit is een vijfsterren B&B'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bulldogs vieren International Dog Day met vis: 'Dit is een vijfsterren B&B'

Bij veel hondenliefhebbers zal de datum 26 augustus rood omcirkeld in de agenda staan. Het is deze donderdag namelijk International Dog Day. En ook bij opvang Het Bullenhuisje 2.0 in Steenbergen worden de viervoeters extra verwend. "Voor zo'n harinkje doen ze een moord."

Sven de Laet Geschreven door

Inmiddels zitten Ingeborg en Elly Gabriels zo'n twee jaar in het Steenbergse pand. Daar vangen ze Engelse buldoggen op die een nieuw nestje verdienen of die even komen logeren als de baasjes op vakantie zijn. "Op dit moment hebben we vier honden, maar morgen stroomt het weer helemaal vol. Dan komt bijvoorbeeld Dusan, waar we een mooi nieuw gezin voor gaan zoeken."

Want dat is het grootste doel van het Bullenhuisje. "We zien nog te vaak dat deze honden op Marktplaats worden aangeboden", legt Ingeborg uit. "Nou heb ik niks tegen dat platform, maar dit is gewoon een heel moeilijk ras. Als je puur naar de bouw van de beestjes kijkt, is dat niet helemaal gezond. Het risico is dus dat mensen te weinig kennis hebben en dan als het ware een zieke hond kopen. Wij hebben die expertise en zorgen er altijd voor dat het dier goed terechtkomt."

"Het zijn heus niet altijd mishandelde of verwaarloosde beesten. Laatst hadden we een vrouw die naar een hospice moest."

De hondjes komen om verschillende redenen bij het Bullenhuisje terecht. "Het zijn heus niet altijd mishandelde of verwaarloosde beesten. Laatst hadden we een vrouw die naar een hospice moest. Of een dame die aan MS leed. Dan kun je niet meer met zo'n log beest van veertig kilo wandelen."

En hoewel de honden in goede handen zijn bij het echtpaar, vloeien er regelmatig tranen. "Het is natuurlijk heel schrijnend als je veel van zo'n beestje houdt, maar hem moet laten gaan."

Dat merken Ingeborg en Elly zelf trouwens ook. "Na een paar weken hebben we voor de meeste buldoggen een nieuw gezinnetje gevonden. We weten dan dat ze goed terechtkomen - we zoeken de plekjes tenslotte zelf uit - maar toch is dat best pittig. Maar zie je een dag later de beelden dat zo'n beestje vrolijk aan het spelen is, dan geeft dat zo veel voldoening."

"Tja... ze zeggen dat je het beste honden kunt houden die op je lijken."

Waar die liefde voor het ras vandaan komt? "Tja... ze zeggen dat je het beste honden kunt houden die op je lijken", lacht Ingeborg. "Nou wordt er over mij vaak gezegd dat ik eigenwijs ben. Merk ik zelf niks van, hoor. Maar deze honden zijn dat in ieder geval ook. Dat matcht dus wel."

Op deze feestdag worden de bewoners van het Bullenhuisje extra in de watten gelegd. "Met een lekker stukje haring. Dat vinden ze helemaal geweldig. Maar eigenlijk worden ze hier iedere dag verwend. Het is echt een vijfsterren B&B voor bulldogs."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.