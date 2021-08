Man raakt bekneld tussen schip en kabel in Moerdijk en overlijdt

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

Een 59-jarige man is woensdagavond overleden bij een ongeluk in een haven in Moerdijk. Hij was aan het werk op een schip en raakte waarschijnlijk bekneld tussen het schip en een kabel.

Ista van Galen Geschreven door

Dat gebeurde iets voor halftwaalf bij de Graanweg. Het gaat om een man uit Rotterdam. Een andere medewerker van het bedrijf raakte ook gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Voor de overige medewerkers is slachtofferhulp ingeschakeld.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet verder onderzoek naar het ongeluk.

