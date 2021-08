Sander uit Boekel fietst 850 kilometer van Auschwitz naar Westerbork

Sander fietst van Auschwitz naar Westerbork (Foto: Biermann, biermannonline.de). vergroot

Zo'n 850 kilometer fietsen van Auschwitz in Polen naar Westerbork in Nederland. Sander Smits (20) uit Boekel fietst deze tocht samen met 55 studenten, waaronder elf medestudenten en twee docenten van het Summa College in Eindhoven. Het peloton voert 'Terug naar Westerbork', zoals de fietstocht heet.

Onderweg worden verschillende plaatsen bezocht die een rol speelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Om 75 jaar vrijheid te vieren en te beseffen dat het niet vanzelfsprekend is", zegt Sander. Hij studeert mechatronica aan het Summa Collega.

De groep fietsers bestaat voornamelijk uit Nederlandse en Duitse studenten. "We hebben net een rondleiding gehad in Postdam, waar we de plek hebben bezocht waar de SS vergaderde", vertelt Sander tijdens een rustdag.

De mix van informatie over de Tweede Wereldoorlog in combinatie met de inspanning van het fietsen, past wel bij hem. "Als ik thuis wil ontspannen, pak ik de racefiets en trap zo een paar uurtjes weg. Ik wist dat deze tocht deze excursies aandeed en het onderwerp sprak me aan. Twee vliegen in één klap."

De tocht zou eigenlijk vorig jaar plaatsvinden maar werd door corona uitgesteld. In totaal is de route 1320 kilometer lang, waarvan er 850 worden gefietst.

"Wat er in het verleden is gebeurd, mag nooit meer plaatsvinden."

Met bussen is de groep vanuit Assen naar Auschwitz gebracht, waar de fietstocht een week geleden begon. "Auschwitz heeft veel indruk op me gemaakt", blikt Sander terug. "De hele groep was muis- en muisstil. Afschuwelijk wat daar is gebeurd. Onderweg op de fiets hebben we er nog lang over nagepraat. Daar is deze fietstocht ook voor bedoeld. Wat er in het verleden gebeurd, mag nooit meer plaatsvinden."

Het platgebombardeerde Dresden werd deze week al door de groep aangedaan. Ook dat bezoek maakte indruk op Sander, zeker de Onze-lieve-vrouwekerk. "Vijftig jaar heeft deze kerk in puin gelegen, voordat ie weer werd opgebouwd en uiteindelijk in 2005 weer in ere was hersteld."

De komende dagen staat ook het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen nog op het programma. De educatieve fietstocht eindigt dinsdag 31 augustus in Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

