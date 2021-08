Man pakt tasjesdief op geleende fiets van voorbijganger

Foto: Screenshot Google Maps vergroot

Een man is er donderdagochtend in geslaagd om een tasjesdief in Bergen op Zoom te pakken en hem te overhandigen aan de politie. De dief probeerde een tas uit de bus van de man te stelen, daarna sloeg hij op de vlucht.

Een man uit Roosendaal stond iets voor halftwaalf met zijn bus op de Burgemeester de Roocklaan in Bergen op Zoom. Daar zag hij dat iemand zijn tas uit zijn bus stal. De Roosendaler riep wat naar de dief, waarna hij de benen nam.

De eigenaar van de tas zette de achtervolging in, tot de dief zijn tas liet vallen en doorrende. De Roosendaler pakte zijn tas en liep terug naar zijn bus. Maar eenmaal daar had hij besloten dat hij de dief er niet mee weg wilde laten komen.

Achtervolging op geleende fiets

De man belde de politie en ging ondertussen zelf weer opzoek naar de man die zijn tas probeerde te stelen. In de Koning Willem III Straat zag hij de man weer lopen. De Roosendaler leende een fiets van een vrouw en ging achter de man aan. In de Prinses Beatrixstraat kreeg hij de dief uiteindelijk te pakken.

De politie kwam ook ter plaatse, waarna de Roosendaler de gevangen man kon overhandigen. De tasjesdief bleek een 30-jarige bekende te zijn van de politie. Hij is gearresteerd en zit nog vast. De eigenaar van de tas heeft aangifte gedaan van de diefstal.

