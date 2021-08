Gemeenten en provincie moeten op zoek naar woonruimte voor vluchtelingen

Het azc in Oisterwijk (archieffoto). vergroot

Brabantse gemeenten moeten op zoek gaan naar extra huizen voor asielzoekers. Dat is nodig omdat er in de asielzoekerscentra plaats gemaakt moet worden voor onder anderen Afghanen die de afgelopen week naar Nederland zijn geëvacueerd. De provincie coördineert in Brabant de zoektocht naar extra opvang.

Op verzoek van demissionair minister Kajsa Ollongren komen de Brabantse gemeenten begin september samen onder leiding van commissaris van de Koning Ina Adema. Dan wordt gekeken wat nodig is om ervoor te zorgen dat er geen vluchtelingencrisis ontstaat zoals in 2015.

Volgens een woordvoerder van de provincie is er vooral behoefte aan extra woonruimte voor statushouders met een verblijfsvergunning die nu vastzitten in een azc. De doorstroom van azc naar opvang in de gemeenten is moeizaam, waardoor er nu geen plaats is voor de Afghanen. Die worden op dit moment opgevangen door defensie in vijf kazernes buiten Brabant.

Naast de Afghaanse vluchtelingen is ook de stroom vluchtelingen uit andere landen weer op gang gekomen. Door corona lag die lange tijd stil. Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat er grote behoefte is aan opvang voor deze mensen.

Woonruimte voor statushouders is al langer een groot probleem. Dat hangt samen met de crisis op de woningmarkt. Veel gemeenten kunnen het aantal gevraagde woningen voor statushouders daardoor niet leveren. De vraag is of dat nu wel gaat lukken.

De gemeente Tilburg is in ieder geval optimistisch en al druk bezig om te bekijken wat mogelijk is in de stad. Dan doen ze samen met de regiogemeenten maar ook alleen. "Tilburg staat erom bekend een gastvrije stad te zijn", zegt een woordvoerder. "Wij wachten niet af, maar doen een stap naar voren."

Hij verwijst niet alleen naar de crisis in 2015 maar zelfs naar de opvang van Belgen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hoeveel plaatsen Tilburg gaat aanbieden voor asielzoekers kon hij echter nog niet zeggen.

In Eindhoven heeft D66 vragen gesteld over de extra opvang van asielzoekers. De partij vraag het college van B en W om zo snel mogelijk invulling te geven aan de vraag van de minister om extra opvangcapaciteit.

De andere steden in Brabant konden nog niets zeggen over hun zoektocht naar extra woonruimte voor statushouders.

