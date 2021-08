Zo kunnen kleine profclubs weer publiek ontvangen: 'Hebben er veel zin in'

Kozakken Boys ontvangt zaterdag weer publiek in Werkendam. (Foto: Teus Admiraal) vergroot

De opluchting is groot bij clubs als Kozakken Boys, Tilburg Trappers en Heroes Den Bosch dat er weer publiek aanwezig mag zijn bij wedstrijden. Tegelijk is er het besef dat corona niet weg is en dat het publiek aan diverse voorwaarden moet voldoen. Dat geldt ook voor evenementen als de Dutch Open golf in Cromvoirt en de marathon van Eindhoven. Omroep Brabant zet op een rijtje welke maatregelen de kleine clubs nemen.

Kozakken Boys

De topclub uit de Tweede Divisie speelt zaterdag haar eerste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen GVVV. Sportpark De Zwaaier in Werkendam wordt in feite in tweeën gesplitst. Het sponsorhome en de tribune voor seizoenkaarthouders zijn voor twee derde toegankelijk met een vaccinatiebewijs, testbewijs of herstelbewijs.

De ruimte rond het veld is voor iedereen beschikbaar op anderhalve meter afstand ook zonder vaccinatie of bewijs. Woordvoerder Bas van Straten gaat ervan uit dat dit werkt. “We hopen van wel, we hebben met de gemeente gekeken naar deze oplossing.” Er kunnen ruim duizend toeschouwers aanwezig zijn.

Tilburg Trappers

Na een seizoen zonder publiek gaat de ijssporthal in Tilburg op 5 september open voor publiek. Eerst is er de open dag en die wordt afgesloten met een oefenwedstrijd met publiek. De hal mag voor twee derde vol zijn (1800 plekken) en iedereen krijgt een vaste zitplaats.

Een vaccinatiebewijs, testbewijs of herstelbewijs is noodzakelijk. Directeur Ruud van Baast is verheugd dat er weer fans binnen mogen. "Voor de opstartfase zijn we alvast heel blij. Er is voldoende plek voor seizoenkaarthouders en sponsoren." Losse kaartverkoop is er voorlopig niet.

Heroes Den Bosch

Op 8 september spelen de Bossche basketballers hun eerste oefenwedstrijd van dit seizoen in de Maaspoort met publiek. Algemeen directeur Stefan Wessels vindt het geweldig dat er weer fans aanwezig gaan zijn. “Er komt weer energie in de zaal, dat is voor iedereen het mooiste. Weer ouderwets een sportwedstrijd spelen, we hebben er heel veel zin.”

Ook de Maaspoort zal maximaal voor twee derde (1500 plekken) gevuld zijn met vaste plekken voor de bezoekers die ook een groene QR-code moeten laten zien.

Dutch Open golf, 16 – 19 september in Cromvoirt

Begin juli kwam er een voorlopig groen licht voor dit evenement op de Bernardus golfbaan. Bij elkaar worden er ongeveer 50.000 bezoekers verwacht. Vorig jaar werd het toernooi afgelast.

Op dit moment wordt er met de overheden nog overlegd over de gang van zaken, laat de organisatie weten. “We bereiden ons voor op het Dutch Open 2021, de exacte invulling met betrekking tot coronamaatregelen is onderwerp van gesprek.”

Marathon Eindhoven, 9 en 10 oktober

Ook dit evenement met 24.000 lopers en heel veel publiek ging vorig jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. Op dit moment gaat het loopweekend begin oktober nog door. “We zijn positief gestemd over het vooruitzicht dat de anderhalvemeterregel per 20 september losgelaten zou kunnen worden”, laat organisator Golazo weten.

Een harde deadline heeft de organisatie niet. "Wij blijven realistisch en houden rekening met diverse scenario’s. De overheid is hierin leidend."

