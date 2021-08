Man valt in mestkelder en overlijdt

Foto: SQ Vision vergroot

Een man is in Best overleden na een val in een mestkelder. Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond drie uur bij een agrarisch bedrijf aan de Vleutstraat. De brandweer rukte met zeven wagens uit voor de reddingsactie.

Inzet van hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, mocht niet meer baten. In de mestkelder hangen gevaarlijke stoffen en dampen, waardoor een snelle bevrijding noodzakelijk is.

Het is onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren.

