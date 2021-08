Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Vrouw met rollator meerdere keren overreden door auto

Een vrouw met een rollator is donderdagmiddag meerdere keren overreden door een auto in Den Bosch. Dat gebeurde rond tien over vijf op de Ketsheuvel. De vrouw raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurster van de auto reed achteruit en versnelde ineens, waardoor de vrouw met haar rollator werd overreden. Uit schrik zou ze vervolgens weer vooruit zijn gereden, waardoor het slachtoffer nogmaals werd overreden.

Er wordt door de politie onderzocht wat er precies is gebeurd. De vrouw is met ernstige verwondingen onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Het rijbewijs van de bestuurster is afgepakt.

Foto: SQ Vision. vergroot

