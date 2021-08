Xtc-lab ontdekt op industrieterrein in Rosmalen

Op een industrieterrein aan de Kievitsven in Rosmalen heeft de politie een xtc-lab ontdekt. Het gaat om een productielocatie voor synthetische drugs.

Het drugslab werd eind van de middag ontdekt in een bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) doet onderzoek. De LFO komt volgens de politie meestal in actie op plekken waar een drugslab is ontdekt en wordt ontmanteld.