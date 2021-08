Vrouw (33) zwaargewond na crash met haar auto in Deurne

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Vrouw zwaar gewond

Een vrouw van 33 jaar is donderdagavond laat zwaargewond geraakt bij een crash met haar auto in haar woonplaats Deurne. De vrouw, die alleen in de auto zat, botste iets voor middernacht op de Oude Graaf tegen een boom en belandde met haar auto aan de andere kant van de weg in de voortuin van een huis.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Duidelijk is wel dat er geen andere weggebruikers bij de crash betrokken waren.

De Oude Graaf was enkele uren dicht voor onderzoek. Dit werd uitgevoerd door verkeersspecialisten van de politie.

