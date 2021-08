Wim heeft de langste zonnebloem van Brabant

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Met ruim vier meter heeft Wim de langste zonnebloem van Brabant

Het gebeurde door puur toeval, maar de langste zonnebloem van Brabant staat in de tuin van Wim Sonnemans. Hij deed mee aan de wedstrijd van Omroep Brabant Radio voor de langste zonnebloem van dit jaar. Vrijdagochtend kreeg hij het goede nieuws te horen.

"Super om een keer de langste van Brabant te hebben", zegt Wim trots. Hij staat midden in een volkstuin in Someren naast een zonnebloem die ver boven hem uitsteekt. "Hij is 4,81 meter lang. Dat is een heel eindje."

Voor deze gigantische bloem heeft Wim gek genoeg niet veel moeite hoeven doen. "Ik heb ieder jaar wel een paar zonnebloemen in mijn tuin staan. Vorig jaar stond hier een best grote. Daar is een zaadje uit gevallen en daar is deze weer uit gekomen."

"Aangezien het heel veel heeft geregend, heb ik niet hoeven sproeien."

In mei kwam de winnende bloem uit de grond. Normaal gesproken moet je een zonnebloem veel water geven, maar ook dat hoefde Wim niet te doen. "Aangezien het dit jaar heel veel heeft geregend, heb ik niet hoeven sproeien en heeft hij zelf zijn weg kunnen vinden."

De zonnebloem werd op een gegeven moment zo groot, dat de vrouw van Wim besloot het gevaarte op te geven voor de wedstrijd. Het werd nog wel even spannend, want de bovenkant was een beetje omgebogen. Maar gelukkig voor Wim werd dat gewoon mee gemeten. "Het bovenste stuk is omgeklapt doordat het zo zwaar is van al die pitten die erin zitten. Ik heb hem een paar weken geleden ook maar met een touw vastgemaakt aan een paal, zodat hij hopelijk niet zou omwaaien."

"Een paar pitjes bewaar ik voor volgend jaar."

De pitjes uit deze gigantische bloem gaat Wim bewaren en volgend jaar weer planten. "Deze moet nog vier weken staan zodat de pitten goed afrijpen. Een paar pitjes bewaar ik voor volgend jaar en de rest gaat naar mijn vogels."

In het voorjaar heeft Omroep Brabant Radio honderden zakjes zonnebloemzaadjes uitgedeeld aan luisteraars. Iedereen kon er één planten, en wie dacht de langste te hebben, kon zich melden bij de redactie. Deze week startte de zoektocht naar de langste bloem.

Roxanne Hazenberg reed de hele week kriskras door onze provincie om bij mensen thuis zonnebloemen op te meten. Uiteindelijk bleek die van Wim de langste. Hij krijgt volgende week een volledig verzorgde barbecue in eigen tuin, verzorgd door een Brabantse slager.

