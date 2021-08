Joran runt tafelvoetbal-walhalla: 'Het spel moet weer hot worden'

Joran tijdens een potje tegen een van de jonge leden van zijn vereniging. vergroot

Het is de absolute droom van de 41-jarige Joran Rombouts: tafelvoetbal weer hot maken. En die missie is hij vol goede moed begonnen in Bergen op Zoom. Daar runt hij een waar tafelvoetbal-walhalla met meer dan twintig mini-arena's.

Sven de Laet Geschreven door

"Het is een passie vanuit mijn jeugd", vertelt Joran. "Op momenten dat het wat minder met me ging, kon ik naar het clubhuis. Even lekker spelen, zodat er een last van mijn schouders afviel. Dat gevoel gun ik iedereen."

Maar de afgelopen decennia daalde de populariteit van de sport tot het niveau van een aardig kantinespelletje. Niet meer dan wat leuk tijdverdrijf. "Je vond het haast nergens meer. Als je een paar jaar terug een serieus potje wilde spelen, moest je naar Rotterdam of Terneuzen. Dat schiet niet op natuurlijk."

"De sport zat vooral in het café. Nou, je zet kinderen natuurlijk niet in de kroeg om iets te leren."

En er was nog een probleem. "Om de sport ook bij de jeugd weer aantrekkelijk te maken, wilde ik clinics aan scholen geven. Maar de sport zat vooral in het café. Nou, je zet die kinderen natuurlijk niet in de kroeg om iets te leren." Uiteindelijk zag Joran in 2019 geen andere optie dan zelf maar een tafelvoetbalcentrum te starten.

Inmiddels zijn we twee jaar en een aantal locaties verder. "We zijn in die periode gigantisch gegroeid. Ik begon met één tafeltje, nu staan er ruim twintig." En ook qua leden groeit Tafelvoetbal NL - zoals de club heet - nog altijd. "De community wordt steeds hechter. Op dinsdag- en donderdagavond hebben we zelfs vaste trainingen. Dan staat het hier vol."

"Uiteindelijk moet straks in ieder dorp en in iedere stad een clubje actief zijn."

Toch is de droom van Joran verre van voltooid. "Uiteindelijk moet straks in ieder dorp en in iedere stad een clubje actief zijn. Zo krijgt tafelvoetbal weer de status die het verdient."

Om de sport nog eens extra in de spotlights te zetten, werken Joran en de leden van zijn club vanaf donderdagavond mee aan een heuse wereldrecordpoging. "Van donderdagavond half acht zullen we vierentwintig uur lang spelen. In die tijd zullen we samen met andere verenigingen vanuit de hele wereld zoveel mogelijk goals proberen te maken. Het wordt het eerste record voor tafelvoetbal in het Guinness Book of Records."

Wie nog een bijdrage wil leveren aan de recordpoging, is welkom aan de Coehoornparkstraat 20 in Bergen op Zoom.

Als het aan Joran ligt, volgt de rest van Nederland het voorbeeld uit Bergen op Zoom. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.