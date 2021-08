Drugslab in Rosmalen zit goed verborgen: eerst breken dan pas ontmantelen

Foto: Bart Meesters / SQ Vision. vergroot

Het drugslab dat donderdag werd ontdekt in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein in Rosmalen zat in een verborgen ruimte. Het daadwerkelijke ontmantelen van het lab laat daardoor even op zich wachten, laat de politie vrijdagochtend weten. "Eerst moet er nog wat breekwerk aan te pas komen", geeft een woordvoerder aan.

Sandra Kagie Geschreven door

Het onderzoek bij het pand aan het Kievitsven gaat intussen door. Het lab dat werd ontdekt, is een productielocatie voor synthetische drugs.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) kwamen donderdag al naar Rosmalen voor onderzoek. De LFO komt meestal in actie op plekken waar een drugslab is ontdekt en wordt ontmanteld.

