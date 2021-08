Drugslab in Rosmalen zit goed verborgen: ontmantelen nog aan de gang

Foto: Bart Meesters / SQ Vision. vergroot

De politie is nog steeds bezig met de ontmanteling van het drugslab dat donderdag werd ontdekt in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein in Rosmalen. De 'amfetaminefabriek' zat in een verborgen ruimte en daarom kost het opruimen zoveel tijd. "Eerst moet er nog wat breekwerk aan te pas komen", zei een woordvoerder. Er is nog niemand aangehouden.

Behalve de apparatuur werden ook de chemicaliën gevonden die voor de productie van verdovende middelen gebruikt worden. Het onderzoek bij het pand aan het Kievitsven waar het lab is gevonden, gaat intussen door.

'Vreemde, anijsachtige lucht'

De politie kwam het lab op het spoor nadat iemand had gemeld dat hij in de omgeving van het pand een vreemde, anijsachtige lucht had geroken. Omdat deze lucht typerend is voor de mogelijke aanwezigheid van een drugslab, is de politie met de gemeente Den Bosch, waar Rosmalen onder valt, een onderzoek begonnen bij het pand. Dat onderzoek versterkte het vermoeden van een mogelijk drugslab, waarna agenten binnen een kijkje zijn gaan nemen.

Zij kregen assistentie van specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO). Zij komen meestal in actie op plekken waar een drugslab is ontdekt en wordt ontmanteld.

