'Noodscenario' bij zorgorganisatie nu steeds meer medewerkers uitvallen

Ouderenzorgorganisatie Oktober krijgt op twee locaties in Veldhoven de roosters niet meer rond. Het personeelstekort in de zorg en de coronapandemie zorgen ervoor dat steeds meer medewerkers uitvallen als gevolg van overbelasting, laat Oktober weten. Reden om vanaf 1 september bij de woonzorglocaties Merefelt en Leuskenshei over te stappen op een 'noodscenario'.

Dit betekent dat vrijwilligers en medewerkers van andere vestigingen wordt gevraagd diensten in te vullen. Ook vraagt Oktober medewerkers zonder zorgachtergrond om bij te springen. Deze medewerkers krijgen een korte training en zullen eenvoudige taken overnemen waarvoor geen zorgopleiding nodig is. "Denk daarbij aan het ontbijt bereiden, koffie zetten en een wandeling met cliënten of bewoners maken", geeft de zorgorganisatie aan.

Oktober geeft daarbij aan het 'fijn' te vinden wanneer familie of vriendin 'eenvoudige zorgtaken op zich kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld koffie of thee schenken, een boterham smeren of een keer (extra) gaan wandelen'. Ook benadert de zorgorganisatie medewerkers die al met pensioen zijn om bij te springen.

"De coronapandemie maakt het extra uitdagend en heeft ook zeker zijn tol geëist."

“Er is de laatste jaren veel gevraagd van medewerkers in de zorg. Door krapte op de arbeidsmarkt worden al jaren alle zeilen bijgezet. De coronapandemie maakte dit in de afgelopen periode nog eens extra uitdagend en heeft ook zeker zijn tol geëist", licht bestuurder Jessica Vogel van Oktober de nijpende situatie toe.

Hoe lang het noodscenario van kracht blijft, is nog niet duidelijk. Vooralsnog gaat de ouderenzorgorganisatie uit van twee maanden. In die periode wordt ook kritisch gekeken naar het opnemen van nieuwe bewoners of cliënten.

