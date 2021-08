Twee Brabantse boeren in nieuw seizoen Boer zoekt Vrouw

De tien deelnemende boeren. (Foto: Boer zoekt Vrouw/KRO-NCRV) vergroot

In het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw zitten twee Brabantse boeren. De eerste komt uit de omgeving van Dinteloord, de andere boer uit de buurt van Strijbeek.

Malini Witlox Geschreven door

Dat blijkt uit een trailer die door KRO-NCRV is verspreid, als opwarmertje van het nieuwe seizoen waarin de boeren samen met Yvon Jaspers op zoek gaan naar de ware liefde. In het filmpje is een kaart van Nederland te zien, waar op verschillende plekken tractoren staan en dus ook de twee in West-Brabant.

Op de site staan ook foto's waarbij je de boeren en één boerin van achteren gefilmd ziet. Wie herkent ze al? De agrariërs worden zondagavond voorgesteld in een speciale uitzending. Daarna kunnen de kijkers brieven insturen. De overige afleveringen zijn vanaf 17 oktober te zien.

De deelnemers kunnen erop rekenen dat ze in één klap een bekende Nederlander zijn, zo zei oud-deelneemster Steffi Verhagen vrijdagmorgen in het radioprogramma Wakker van Omroep Brabant. Ze deed in 2018 mee aan het tv-programma. "Het is chronisch, je komt nooit meer van die bekendheid af."

'Het is niet gemaakt, het gaat om gewone mensen.'

Miljoenen mensen kijken wekelijks naar het programma. Steffi heeft wel een verklaring voor het succes. "Het is enerzijds interessant omdat je kunt volgen hoe het leven en werk op een boerderij gaat. Anderzijds gaat het over het ingewikkelde pad van de liefde. Daar kan iedereen zich op een of andere manier in herkennen. En het is niet gemaakt, het gaat om gewone mensen. Dat maakt het interessant."

Hier wonen de boeren die komend seizoen op zoek gaan naar de liefde. (Beeld: Boer zoekt Vrouw/KRO-NCRV) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.