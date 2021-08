Frans Bauer aangevallen omdat hij niet wil zeggen of hij is gevaccineerd

Frans Bauer en Gerard Joling in 2019 (foto: ANP/Mischa Schoemaker). vergroot

Frans Bauer is donderdagavond in de talkshow van Humberto Tan stevig aan de tand gevoeld, omdat hij niet wil zeggen of hij gevaccineerd is. De zanger vindt dat het niet de taak van een artiest is om mensen over te halen om zich wel of niet te laten vaccineren. Het leverde een felle discussie op aan de talkshowtafel.

De discussie kwam op gang nadat in het programma een fragment was te zien van een dirigent die zich onder toeziend oog van het publiek liet vaccineren. Frans werd gevraagd wat hij daarvoor vond. “Ik laat me daar niet over uit, want ik vind dat je mensen zelf moet laten kiezen”, zei hij. “Ik vind dat je je jezelf moet informeren. Het is als artiest niet mijn taak om mensen te overtuigen om een prik te nemen.”

Andere talkshowgasten, onder wie Gerard Joling en Lee Towers, reageerden verbaasd. Joling vindt het wel belangrijk om te laten weten dat hij is gevaccineerd. “Het is wel goed om het volk te laten zien. We moeten er toch een keer van af”, zei hij.

"Het is een stukje verantwoordelijkheid dat je moet nemen."

Joling kreeg bijval van Lee Towers. “Ik vind dat wij een voorbeeldfunctie hebben. Jij bent ook een volksmenner: tienduizenden mensen komen er op je af. Het is een stukje verantwoordelijkheid dat je moet nemen.”

Maar Bauer denkt daar dus anders over. “Ik zeg alleen dat ik vind dat je neutraal moet zijn als artiest. Waar het mij om gaat is dat ik vind dat je als artiest niet moet promoten of je wel of niet gevaccineerd wil worden. Ik wil graag dat iedereen serieus genomen wordt. Of je nou wel of niet gevaccineerd bent. Iedereen heeft daar zijn eigen motivatie voor en dat vind ik belangrijk.”

