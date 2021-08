Jongen (10) overleden die in Oisterwijk te water raakte

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Jongen uit het water gehaald in Oisterwijk

De 10-jarige jongen die dinsdagmiddag te water raakte in het Staalbergven in Oisterwijk is overleden.

De jongen werd door omstanders uit het water gehaald, waarna hij werd gereanimeerd door hulpverleners. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel ter plaatse. De jongen is nog naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden.

Voor de mensen die het ongeluk dinsdag zagen gebeuren, werd slachtofferhulp ingeschakeld. Het natuurbad was de dag na het ongeluk dicht om het personeel rust te gunnen, meldt Brabants Dagblad.

De basisschool van de jongen, Den Bijstere in Tilburg, houdt zaterdag een bijeenkomst.

LEES OOK: Jongen uit water in Oisterwijk gehaald en naar het ziekenhuis gebracht

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.