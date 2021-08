RKC komt tegen Fortuna Sittard niet verder dan gelijkspel

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Alexander Büttner had op meer punten gehoopt na de wedstrijd tegen Fortuna

RKC heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. In Limburg eindigde de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel. Michiel Kramer was de grote man aan Waalwijkse kant. Hij was verantwoordelijk voor de Waalwijkse goals.

Met behoorlijk wat wijzigingen begon RKC vrijdagavond aan de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. De op donderdag gepresenteerde Vurnon Anita begon gelijk in de basis. Verder werd Jens Odgaard beloond voor zijn goede invalbeurt vorige week tegen Heerenveen en keepte Etienne Vaessen in plaats van de geblesseerde Joël Pereira.

RKC begon alleraardigst aan de wedstrijd en creëerde de nodige kansen. Waar eerst Richard van der Venne de bal miste in kansrijke positie, deed Odgaard dat een paar minuten later rustig over bij een ingestudeerde vrije trap. Fortuna dat de vooral opportunistisch voetbalde kwam niet tot grote kansen.

Toch waren het de Limburgers die na 25 minuten op voorsprong kwamen. Een messcherpe voorzet vanaf de rechterkant werd tot doelpunt verwerkt door Samy Baghdadi.

Voorzetten Büttner

Het weerhield RKC er niet van om het eigen spel te blijven spelen. Geduldig in balbezit werd er gezocht naar kansen. De grootste kansen ontstonden vanaf Alexander Büttner. De oud-speler van Manchester United strooide met mooie voorzetten.

De linksback stond dan ook aan de basis van de Waalwijkse gelijkmaker. Een corner van Büttner werd door Ahmed Touba goed ingekopt. In eerste instantie bracht de doelman nog redding, maar in de rebound maakte Michiel Kramer zijn tweede van het seizoen.

RKC stopt met voetballen

RKC ging in de tweede helft door waar het in de eerste helft mee was begonnen. Het zette Fortuna vast op eigen helft en had het betere van het spel. Het enige waar de uitploeg voor moest waken, waren de uitbraken van de Limburgers.

Na 55 minuten spelen zette wederom Kramer de Waalwijkers verdiend op voorsprong. Uit een voorzet van Odgaard kon de spits vogelvrij inkoppen.

Na de 2-1 ging RKC te veel achteruit lopen. Waar het bijna zestig minuten lang de wedstrijd onder controle had groeide Fortuna in de wedstrijd. De Limburgers kregen de bal van de bezoekers en drongen steeds verder aan. Het leidde ruim twintig minuten voor tijd tot de gelijkmaker van Mats Seuntjens, uitgerekend een goede vriend van RKC-goalie Vaessen.

Na de Limburgse gelijkmaker bleef de thuisploeg de overhand houden, maar het kwam niet tot grote kansen. Beide ploegen leken vrede te hebben met één punt. Dankzij het punt heeft RKC na drie wedstrijden vier punten. Het betekent een verdienstelijk begin voor de Waalwijkers, die voorlopig op een achtste plek staan op de ranglijst. Na de interlandbreak komt Vitesse op bezoek in Waalwijk.

Voor Etienne Vaessen was het een speciale dag. Na anderhalf jaar mocht hij weer een officiële wedstrijd keepen. De doelman vertelt hoe hij dit beleefd heeft:

