Coronanieuws: culturele sector verwacht komend seizoen 1,5 miljard verlies

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De cultuurbranche verwacht ook komend seizoen door de coronamaatregelen een fiks verlies te draaien.

Afghaanse evacués krijgen in september eerste coronaprik.

11.12 Culturele sector verwacht komend seizoen verlies van 1,5 miljard De cultuurbranche verwacht ook komend seizoen door de coronamaatregelen een fiks verlies te draaien. De inkomstenderving wordt door de taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerking van ruim honderd branche-, beroeps- en belangenorganisaties, geschat op 1,5 miljard euro. De taskforce verwacht voor komend najaar voor podia veertig procent aan inkomsten ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor musea vijftig procent en voor bioscopen 65 procent.

08.00 'Als vaccinatiegraad jongeren niet stijgt, kan dat bepalend zijn voor rest epidemie' "Kijk je naar de laatste cijfers dan heeft pas de helft van de 12- tot 17-jarigen en 65 procent van de 18- tot 24-jarigen hun eerste prik gehaald", laat Jacco Wallinga van het RIVM weten aan de NOS. "Misschien komt dat door de vakanties, misschien doordat ze korter de tijd hebben gehad omdat ze later aan de beurt waren. Het zou heel fijn zijn om te weten dat die vaccinatiegraad in die groep gaat aantrekken. Als dat niet gebeurt, kan dat een heel belangrijke, doorslaggevende rol gaan spelen in het verdere verloop van de epidemie."

05.27 Afghaanse evacués krijgen in september eerste coronaprik De circa 1600 Afghaanse evacués die worden opgevangen in Amsterdam, Groningen, Zeist, Harskamp en vanaf zondag ook in Nijmegen, kunnen 'zo snel mogelijk' kiezen voor een coronavaccin, vertelt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR aan NU.nl. "Ik ga ervan uit dat het vaccinatieproces in september begint." De evacués worden ook getest op tuberculose.

'Kans op ziekenhuisopname twee keer zo groot door Delta-variant'

De Delta-variant van het coronavirus verdubbelt de kans op een ziekenhuisopname voor niet-gevaccineerden ten opzichte van de Alfa-variant, concluderen onderzoekers aan de Universiteit van Cambridge na analyse van meer dan 40.000 coronabesmettingen in Groot-Brittannië tussen 29 maart en 23 mei. Slechts twee procent van de besmettingen werd geconstateerd bij volledig gevaccineerden. Foto: Omroep Brabant. vergroot

