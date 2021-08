LandArtBrabant van start: wandelen tussen kunst in de natuur

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Kunstroute LandArt Brabant dit jaar in Wintelré

Een flinke wandeling door de bossen bij Wintelre. Wie wil dat nou niet? De wandelaars krijgen de komende weken naast een prachtige omgeving nog iets extra's voorgeschoteld. Op de route langs het Grootmeer en het Kleinmeer zijn twintig bijzondere kunstwerken te zien. Het bos is tot en met 19 september het thuis van LandArtBrabant.

Een enorme hand die uit het water steekt, een vogelkooi tussen de bomen, een Efteling-achtig plaatje van kleine bakstenen paddenstoelen tussen het mos. Om de honderd meter wordt de wandelaar opnieuw verrast. De kunstwerken zijn speciaal voor de kunstroute gemaakt, ook nog eens van duurzame materialen. Het doel: De kunst laten opgaan in de natuur.

Een hand die uit het water steekt.

"Een aantal kunstwerken gaat uiteindelijk weer op in de natuur, de cirkel is dan weer rond."

Letterlijk misschien wel, legt voorzitter van de stichting Lia Stravens uit. "Een aantal kunstwerken blijft hier ook echt staan en gaat dan uiteindelijk weer op in de natuur. De cirkel is dan weer rond." Voor het eerst is de tentoonstelling te zien in Eersel, bij het dorp Wintelre. "Even wennen", zegt Stravens.

Tien jaar lang organiseerde Stravens een kunstroute in Diessen, zo ongeveer in haar achtertuin. Dit keer werd ze door de gemeente Eersel gevraagd om zo'n zelfde route te maken voor deze gemeente. De komende jaren wil de gemeente de tentoonstelling in andere dorpen organiseren onder het motto: 'Duurzaam Verbinden'.

"Ik denk al jaren, hoe leven we hier op aarde nou het lekkerst?"

Iets wat Stravens al jaren beoogt met de kunstroute. "Ik denk al jaren, hoe leven we hier op aarde nou het lekkerst? Dat is toch op een zo natuurlijk mogelijke manier. Al denk ik dat de mensen daar nu pas langzaam echt klaar voor zijn."

Ze zag een soortgelijke tentoonstelling in het buitenland en besloot dat in Nederland ook te gaan doen. Met nu een elfde editie tot gevolg. Stravens hoopt bezoekers te inspireren. "We leven in een consumptiemaatschappij, maar we hebben maar één aarde. Daar moeten we voorzichtig mee omspringen. Ik hoop dat mensen gaan nadenken over wat ze zien. Hoe het ook kan."

In de bossen bij Wintelre zijn in totaal twintig kunstwerken te bewonderen.

Dit jaar is Stravens misschien wel extra blij met het resultaat. "Van kunst word je gelukkig en nu mág het ook eindelijk weer. Na zo lang binnen te hebben gezeten door corona is er niets fijners dan lekker naar buiten en mooie dingen zien."

De route is vijf kilometer lang en wordt aangegeven met bordjes. Startpunt is bij restaurant De Nachtegaal aan de Merenweg 1, in Wintelre. De route is zelfstandig te lopen.

De bossen bij Wintelre vormen het decor voor Landart Brabant.

