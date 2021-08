Marlene van Gansewinkel pakt medaille op Paralympics: 'Niet te beschrijven'

Marlene van Gansewinkel (rechts) veroverde brons op het onderdeel verspringen, Fleur Jong goud (foto: ANP 2021/Kiichiro Sato). vergroot

De Tilburgse atlete Marlene van Gansewinkel heeft vrijdagnacht een bronzen medaille veroverd tijdens de Paralympics in Tokio, op het onderdeel verspringen. Ze kwam tot een afstand van 5,78 meter.

"Ik heb ultiem genoten", vertelde Marlene na haar wedstrijd. "Het is niet te beschrijven hoe dit voelt. Dit is voor mij brons met een gouden randje. Ik heb laten zien wat ik kon."

'Warm, maar goed te doen'

Brons was ook het doel waarvoor ze was afgereisd naar Japan. "Het zilver was zeker te ver weg."

Van de omstandigheden in Tokio had Marlene geen last. "Uiteraard was het warm, maar goed te doen. Ik ben goed geacclimatiseerd."

Dat de wedstrijd vanwege de coronabeperkingen niet in een vol stadion kon plaatsvinden, deerde haar ook niet. "Niet echt nee. De mensen die er wel zaten, waren lekker enthousiast."

Wereldrecord

Het goud op het onderdeel verspringen ging naar landgenote Fleur Jong. Ze deed dit in stijl, met een wereldrecord van 6,16 meter.

De Franse Marie-Amelie le Flur had het record voor de Paralympische Spelen in handen met 6,14 meter. Jong, die bij de opening van de Paralympics de Nederlandse vlag droeg, verbeterde het record in haar eerste poging. Le Flur won het zilver met een sprong over 6,11 meter.

'Dit kan die Française ook'

"Ik wist dat 6,16 meter een spannende afstand was", vertelde Fleur na haar zege. "Dit kan die Française ook. Maar gelukkig was de winnende afstand mijn afstand."

