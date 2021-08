Bezoeker homo-ontmoetingsplaats mishandeld, drie bewapende tieners opgepakt

Drie tieners zijn donderdagavond op heterdaad aangehouden na het mishandelen van een bezoeker van een homo-ontmoetingsplaats in Reek. Dat maakte de politie zaterdagmiddag bekend.

Bij de politie waren de afgelopen maanden zo'n tien meldingen binnengekomen van homogeweld bij deze ontmoetingsplaats aan de Rustvenseweg. Daarom hielden agenten in burger hier donderdagavond preventief toezicht. Een vertegenwoordiger van het politienetwerk Roze in Blauw legde contact met de bezoekers en gaf hen informatie.

Ploertendoder, wapenstok en taser In de loop van de avond zagen de agenten bij deze homo-ontmoetingsplaats drie mannen uit een auto stappen en de bosjes inlopen. Korte tijd later kwam er bij de meldkamer een telefoontje binnen dat er iemand bij deze ontmoetingsplaats mishandeld was.

Bij hen en in hun auto vonden agenten onder meer een ploertendoder, een wapenstok, pepperspray en een taser. Deze wapens zijn in beslag genomen. Het drietal is vastgezet. De politie onderzoekt of deze mannen ook betrokken waren bij andere geweldsmisdrijven.