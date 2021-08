Geen uitvaart maar een groot slotfeest voor plots overleden Patrick

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Het leven van Patrick werd zaterdag groots gevierd.

Patrick Marcelissen (40) was wereldberoemd in Raamsdonk en omstreken. Zijn plotselinge dood vorige week bracht veel teweeg. Een gewone uitvaart was niets voor hem, daarom werd er een groot festival en een optocht georganiseerd voor de carnavalsvoorman.

Rob van Kaathoven & Rebecca Dijkstra Geschreven door

Elk festival zou jaloers zijn geweest op het tafereel dat zich zaterdag afspeelde op het Kerkplein. Er was een podium met professioneel licht en geluid, een plein vol mensen, rookbommen, confetti en vuurwerk. Het moest groots en meeslepend, want zo was Patrick ook. “Hij verdient een groots afscheid”, zegt vriend Marcel Timmermans.

Kist op de carnavalswagen

Na de twee uur durende bijeenkomst was er nog een optocht, volgens dezelfde route als de carnavalsoptocht die normaal gesproken door de straten trekt. Bovenop een carnavalswagentje dat door de lokale carnavalsverenigingen was gebouwd, lag Patricks kist. Zodat hij nog één keer een ronde door Raamsdonk kon maken.

Patrick overleed vorig weekend plotseling, vermoedelijk aan de gevolgen van een hartstilstand.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.