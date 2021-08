Tweede zege op rij voor Willem II, winst in eigen huis tegen PEC Zwolle

PEC Zwolle had de handen vol aan Willem II (foto: Orange Pictures). vergroot

Willem II heeft de stunt op bezoek bij Vitesse een goed vervolg kunnen geven. De Tilburgse ploeg won zaterdagavond in eigen huis van PEC Zwolle. Görkem Saglam maakte de enige treffer in het Koning Willem II Stadion.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Na de ruime nederlaag tegen Feyenoord en de zeer fraaie overwinning in Arnhem was het de vraag of Willem II de ingezette lijn door kon zetten tegen PEC Zwolle. De ploeg van trainer Fred Grim begon stormachtig aan de wedstrijd, maar een vroeg doelpunt leverde dat niet op. Na een kwartier spelen werd de thuisploeg iets rustiger, al bleven spelers als Pol Llonch, Driess Saddiki en Mats Köhlert vol jagen op het moment dat de tegenstander de bal had. Net als een week geleden ontbrak het in ieder geval niet aan strijd bij de Tricolores.

Naast de inzet werd er bij vlagen ook goed gespeeld. Vooral Derrick Köhn en spits Kwasi Wriedt lieten zich zien met goede voetballende acties. Eerstgenoemde leek onvermoeibaar, de back bleef maar opstomen aan de linkerkant van het veld. Hij stond met zijn aanvallende instelling ook aan de basis van de 1-0.

Köhlert speelde Köhn aan, die speelde de bal tussen een paar PEC-verdedigers door terug op Köhlert. De Duitse buitenspeler kon zo vanaf de zijkant vrij het strafschopgebied inlopen. Hij kreeg alle tijd en koos ervoor Görkem Saglam in te spelen. Een goede keuze, bleek een paar tellen later. De middenvelder, tegen Vitesse al goed voor twee assists, schoot de bal tegen de touwen achter PEC-goalie Kostas Lamprou.

"Een hele mooie goal", zei Grim na afloop over die 'trainingsgoal'. "We trainen er inderdaad veel op. Het was een goal uit het boekje."

Passie, strijd en leeuwenmoed

Niet voor het eerst sinds Grim de hoofdtrainer is bij Willem II combineert de Tilburgse club - met vlagen - goed voetbal met een enorme wil om te winnen. De woorden passie, strijd en leeuwenmoed horen bij de club, ze zijn nu ook terug te zien op het veld. Met de 1-0 voorsprong was het ook weer nodig om alles te geven om de winst over de streep te trekken.

PEC Zwolle, dat nog zonder punten is, liet de hele wedstrijd weinig zien. Met zo'n stand weet je echter ook dat er een slotoffensief kan komen. Met nog een paar minuten op de klok lieten naast de elf spelers op het veld ook de aanwezige supporters zich nog eens gelden. Ze zongen de ploeg toe en waren op dat moment echt de twaalfde man.

Grim haalde het tempo er in de laatste minuten even uit met een paar wissels. Belangrijker nog was het feit dat er een paar frisse spelers het veld in kwamen. Wesley Spieringhs, Rick Zuijderwijk en debutant Godfried Roemeratoe kwamen binnen de lijnen, terwijl een kwartier voor tijd ook al Elton Kabangu en Max Svensson ingevallen waren. Met de vijf nieuwelingen binnen de lijnen kreeg Willem II ook in de slotfase eigenlijk geen echte kans tegen, waardoor het de 1-0 voorsprong vrij simpel om wist te zetten in een 1-0 zege.

