Deze Brabanders doen mee aan het 22e seizoen van Wie is de Mol?

De kandidaten voor het nieuwe seizoen van het immens populaire Wie is de Mol? zijn zaterdag al ruim voor de start van het tv-programma bekendgemaakt. Geen tien, maar elf mensen doen dit keer mee. Onder hen ook drie bekende Brabanders: Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg, acteur en presentator Sahil Amar Aïssa en operazangeres Laetitia Gerards.

Arno Kantelberg komt uit Gemert en studeerde aan de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Hij werkte voor HP/De tijd en werd later adjunct-hoofdredacteur van de VARAgids en Nieuwe Revu. Hij is hoofdredacteur van de Nederlandse edities van Esquire en National Geographic. Hij schreef meerdere boeken.

De 28-jarige Sahil Amar Aïssa uit Roosendaal speelde in de jeugdserie Vrijland, deed mee aan 3 op Reis Backpack en presenteerde programma's als Spuiten en Slikken en 3 op Reis Midweek. Hij deed al eerder mee aan populaire tv-programma's, zo deed hij in 2019 mee aan De Slimste Mens en was hij vorig jaar te zien in Ik Hou Van Holland.

Operazangeres Laetitia Gerards groeide op in een muzikaal gezin in Helmond en studeerde aan het conservatorium in Tilburg. De jonge sopraan won in 2014 de Concertgebouw Young Talent Award en maakte in 2019 haar debuut bij De Nederlandse Reisopera. Ze vertolkte onder andere de rol van Musetta in 'La Bohème' en zong in Mozart's 'La Clemenza di Tito'.

Invloed op spel

Zaterdagavond werd bekend dat fans aankomend seizoen voor het eerst invloed hebben op het spel. Via een livestream kreeg iedereen de gelegenheid om tijdens één van de eerste opdrachten live mee te kijken, vragen te stellen aan de kandidaten en al een poging te doen de Mol te ontmaskeren.

De andere deelnemers die meedoen zijn Everon Jackson Hooi, Fresia Cousiño Arias, Glen Faria, Hila Noorzai, Kim-Lian van der Meij, Suzanne Klemann, Thomas van Luyn en Welmoed Sijtsma.

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? is vanaf 1 januari 2022 elke zaterdag te zien.

