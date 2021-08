PSV blijft foutloos in de Eredivisie na doelpuntrijke winst op FC Groningen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Roger Schmidt over de laatste dagen van de transferperiode

PSV heeft de teleurstelling van afgelopen week van zich afgespeeld in eigen huis tegen FC Groningen. De Eindhovenaren waren in een doelpuntrijke wedstrijd met 5-2 te sterk voor de bezoekers uit het Noorden. PSV is zodoende na drie wedstrijden in de Eredivisie nog altijd foutloos.

Vanaf de eerste minuut toonde PSV goede wil om de kater van afgelopen dinsdag, toen een 0-0 tegen Benfica niet genoeg was voor plaatsing voor de Champions League, weg te spoelen. PSV nam het initiatief vanaf het eerste fluitsignaal en dat had al snel het gewenste effect. De man in vorm aan Eindhovense zijde, Cody Gakpo, hield drie Groningers bezig, kapte naar binnen en schoot de bal kiezelhard in de verre hoek. De bal verdween via de binnenkant van de paal achter Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh: 1-0.

Precies dat had PSV nodig, een droomstart. Maar na die goal leek er wat gemakzucht in te sluipen bij de ploeg van trainer Roger Schmidt. Groningen drong meer aan na die vroege goal en kwam ook al snel weer op gelijke hoogte. Oud-PSV’er Cyril Ngonge schoot de bezoekers op 1-1, nadat Ibrahim Sangaré een voorzet klungelig voor de voeten speelde van de Belgische spits.

Nog een tik

Een tik voor PSV, dat na die vroege voorsprong toch even aan een makkelijk avondje gedacht zal hebben. Maar dat avondje werd alsmaar moeilijker, want niet veel later stond de defensie van de Eindhovenaren helemaal verkeerd en tekende Groningen via een snelle counter voor de verrassende 1-2. Opnieuw was het Ngonge die trefzeker was.

Orde op zaken stellen

PSV moest na 18 minuten in de achtervolging en de doelpuntrijke beginfase moest snel nog doelpuntrijker worden in Eindhovens voordeel. En daar slaagde PSV in, want na 27 minuten kopte André Ramalho raak uit een corner: 2-2. De Braziliaanse centrumverdediger zette op slag van rust helemaal de orde op zaken voor zijn ploeg, door opnieuw raak te koppen uit een corner. Daardoor ging PSV alsnog met een voorsprong de rust in.

Dat was voor de Eindhovaren een mooie mentale opsteker. Na de thee nam hield PSV de controle, wat tien minuten na rust resulteerde in een vierde Eindhovense treffer. Een pass van Cody Gakpo kwam, via een functioneel overstapje van de ingevallen Yorbe Vertessen, uit bij Eran Zahavi. De Israëlische spits schoot vervolgens vanaf de rand van de zestien knap binnen: 4-2.

Groningen zet aan

Na die goal van PSV was de wedstrijd wel gespeeld. FC Groningen nam iets meer het initiatief en probeerde met wat wissels nog een aansluitingstreffer te forceren. De ploeg van trainer Danny Buijs kwam een aantal keer dichtbij, maar onder meer André Ramalho, Ibrahim Sangaré en doelman Joël Drommel voorkwamen meer Groningse doelpunten.

PSV pakte in de slotfase toch weer het initiatief en wilde graag het publiek nog een goal geven. Een doelpunt van Bruma werd afgekeurd, Zahavi en Götze hadden het vizier niet op scherp staat en daardoor leek het duel af te stevenen op de 4-2 uitslag die er al stond. Maar daar dacht Bruma op het laatste moment nog anders over: de Portugees bekroonde zijn uitstekende invalbeurt met een geweldige goal: 5-2.

Internationale break

PSV sluit zo de eerste periode van het seizoen goed af met drie punten en gaat met een een goed gevoel de internationale break in. Veel PSV'ers zullen de komende twee weken uitwaaien naar de verschillende nationale teams. Tussendoor zal er op de transfermarkt nog wel het een en ander gaan gebeuren, voordat de deuren dinsdagnacht gesloten worden. Na de interlands zal de ploeg van Schmidt er direct weer moeten staan met wedstrijden tegen AZ, Real Sociedad en Feyenoord in één week tijd.

